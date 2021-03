Ucraina-Ue: Zelensky ringrazia Michel per visita nel Donbass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita del presidente del Consiglio europeo Charles Michel in Ucraina ha avuto inizio nel Donbass, "un segnale importante". Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ringraziando al contempo i partner europei per l'assistenza nell'attuazione della riforma giudiziaria nel Paese. Oggi, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel è con noi nel Donbass. Si trova in Ucraina per la prima volta e, a mio parere, è molto importante che tale visita ufficiale inizi con un viaggio congiunto alla linea di contatto. Tuttavia, non è un segreto che i partner europei ci sostengono non solo nel porre fine alla guerra nell'Ucraina orientale, ma anche in molte altre questioni, tra cui il miglioramento del nostro sistema giudiziario e l'attuazione di riforme di successo", ha detto Zelensky in un video discorso congiunto con Michel ai partecipanti del forum "Ucraina 30. Sviluppo della giustizia" dal valico di frontiera di Shchastia nella regione di Luhansk, come riferisce l'agenzia di stampa "Ukrinform". Zelensky ha ricordato che una strategia triennale per lo sviluppo degli organi giudiziari e dei procedimenti costituzionali è stata presentata già nei giorni scorsi. "Per attuarla, sono pronto a firmare un decreto pertinente nel prossimo futuro", ha promesso il presidente.(Rum)