Kosovo-Serbia: presidente Osmani, aprire "nuovo capitolo" nel dialogo

- La presidente ad interim del Kosovo, Vjosa Osmani, ha chiesto l'apertura di un "nuovo capitolo" nel dialogo con la Serbia. L'occasione per questo auspicio è stato l'incontro di oggi a Pristina con l'inviato speciale dell'Ue per il dialogo tra Kosovo e Serbia Miroslav Lajcak. Secondo Osmani, il dialogo dovrebbe essere rivisto in base a principi che non violano l'integrità territoriale del Kosovo così come la Costituzione del Paese. "Ho chiarito, da parte delle istituzioni del Kosovo, che il processo di dialogo dovrebbe subire una revisione che, tra le altre cose, aiuterà il Kosovo ad essere pronto ed a rispettare i suoi interessi in un processo che porti al reciproco riconoscimento con gli attuali confini e nel rispetto della Costituzione", ha dichiarato Osmani.(Alt)