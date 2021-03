Sicilia: assessore Scilla, in arrivo finanziamenti Psr per prevenzione incendi e dissesto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finanziati interventi e opere di prevenzione per tutelare i boschi siciliani. Il Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale ha pubblicato la graduatoria definitiva della Misura 8.3 del Psr Sicilia 2014/2020: 223 le istanze ammesse, per un importo complessivo di circa 49 milioni di euro. "Aggiungiamo così un altro importante tassello - afferma l'assessore regionale all'Agricoltura e Pesca mediterranea, Toni Scilla - alla strategia complessiva di salvaguardia e prevenzione degli ambienti boschivi da fattori di rischio, quali incendi, dissesto idrogeologico e desertificazione, che assumono una particolare criticità nella nostra regione. Un segnale che conferma l'attenzione del Governo Musumeci verso queste tematiche". "Si tratta – aggiunge l'assessore - di una misura particolarmente attesa che prevede aiuti in favore dei proprietari di superfici boscate per attuare interventi di varia natura che prevengano avversità naturali o eventi catastrofici". (Ren)