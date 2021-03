Imprese: De Polis (Ivass) su Cattolica, irregolarità gestionali dovute a carenze governance

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli accertamenti ispettivi condotti dall’Ivass su Cattolica hanno evidenziato rilevanti irregolarità gestionali che trovano origine nelle serie disfunzioni della governance aziendale: il Cda ha mancato di esercitare le prerogative di indirizzo e controllo. Così il segretario generale dell’Ivass, Stefano De Polis, durante la sua audizione odierna alla Camera dei deputati. “Nell’ambito delle partecipazioni immobiliari, è emerso che il processo decisionale ha privilegiato esigenze relazioni e di visibilità sul territorio rispetto alla convenienza economica: inadeguato anche il ruolo svolto dal presidente del Cda”, ha spiegato, aggiungendo che alla luce di ciò è stato chiesto anche “la definizione di un piano di rimedio per affrontare queste carenze e il pressoché totale rinnovo del Cda in occasione della trasformazione di Cattolica in società per azioni”. (Rin)