Sardegna: M5s, anziani in difficoltà su prenotazione vaccini antiCovid via sms

- Dove, come e quando gli over 80 devono prenotarsi per fare il vaccino anti-Covid? E come deve comportarsi chi fra loro non avesse dimestichezza con la tecnologia e si trovasse in difficoltà con l'sms di convocazione per il vaccino che arriva sul cellulare? Domande che si pone il capogruppo del M5s in Consiglio regionale, Michele Ciusa. "Questa modalità di chiamata - osserva Ciusa - si presta all'apertura di troppe falle nel piano di vaccinazione regionale. Un piano già azzoppato dal ritardo accumulato e che necessita di comunicazioni chiare ed efficaci, comprensibili sin da oggi. Sul tema vaccini regna una confusione disarmante che non possiamo più tollerare. La Regione comunichi ai cittadini regole semplici, chiare, tempestive. Chiarisca al più presto i dubbi degli anziani e delle persone fragili, categorie che dovrebbero ricevere il vaccino a breve". "Molti anziani - prosegue il pentastellato - possono disporre di un cellulare ma non riuscire a leggere i messaggi, tanti invece non lo usano proprio. In questi casi, come avverrà la chiamata? Il sistema appare ancora troppo farraginoso per poter sperare in un cambio di passo che scolli finalmente la Sardegna dal penultimo posto della classifica nazionale per quanto riguarda le dosi inoculate. Ad oggi, infatti - prosegue Ciusa - soltanto il 55 per cento delle dosi di vaccino arrivate nella nostra regione sono state somministrate. A fronte di 158 mila dosi inviate nell'isola, ne sono state utilizzate soltanto 88 mila". (segue) (Rsc)