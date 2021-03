Italia: Commissione Ue, sì ad aiuti da 10 milioni di euro per Toscana Aeroporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato una misura di aiuto italiana da 10 milioni di euro per risarcire Toscana Aeroporti, operatore degli aeroporti di Pisa e Firenze, per i danni subiti a causa dell'epidemia di coronavirus. La misura, che assumerà la forma di un contributo diretto, consentirà alle autorità italiane di risarcire Toscana Aeroporti per i danni subiti nel periodo compreso tra il 10 marzo e il 15 giugno 2020, a seguito delle misure restrittive poste dall'Italia e da altri Paesi per limitare la diffusione del virus. La Commissione ha riscontrato che la misura notificata fornirà un risarcimento per i danni direttamente collegati all'epidemia di coronavirus e ha inoltre riscontrato che la misura è proporzionata, in quanto il risarcimento non supera, ed è effettivamente inferiore, a quanto necessario per riparare il danno. Su questa base, la Commissione ha concluso che il regime è in linea con le norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato. (Beb)