Covid: per i Carabinieri week end di controlli peer le violazioni (2)

Ad Assago nella serata del 27 Febbraio, una pattuglia della locale stazione Carabinieri, nel transitare in via Corsica, è intervenuta per sedare una lite per futili motivi in corso tra un 15enne ed un 20enne entrambi italiani, a cui stavano assistendo una decina giovani. Riportata la calma, tutti i presenti sono stati identificati e sanzionati per la violazione delle disposizioni sanitarie per il contenimento del contagio da covid-19. All'1.30 della notte di Domenica 28 Febbraio, a Cologno Monzese, i Carabinieri della locale Tenenza hanno sanzionato amministrativamente, per la violazione delle misure di contenimento del virus covid-19, tre minorenni, controllati mentre erano a piedi nei pressi del parcheggio antistante la stazione della metropolitana Cologno Nord. All'atto del controllo, effettuato su richiesta di alcuni residenti della zona, i tre si trovavano al di fuori del comune di residenza senza giustificato motivo. Domenica sera, alle ore 22.00 circa, a Bresso, i militari della locale stazione Carabinieri hanno elevato sanzioni amministrative per la violazione delle norme in materia sanitaria, nei confronti di 4 giovani, di cui 3 maggiorenni e 1 minorenne, controllati mentre passeggiavano nei pressi del parco Rivolta.