Moldova: Covid, presidente Parlamento chiede a governo soluzioni per acquisto milione di dosi vaccino

- La presidente del parlamento moldavo, Zinaida Greceanii ha convocato oggi i membri del governo e ha chiesto l'identificazione urgente della possibilità di acquistare un lotto di un milione di dosi di vaccino anti Covid per vaccinare i cittadini. Lo riferisce lo stesso Parlamento in un comunicato. Secondo la fonte citata, il primo ministro ad interim, Aureliu Ciocoi, ha detto che sarà avviata la procedura di appalto pubblico per l'approvvigionamento di vaccini dai Fondi di assicurazione sanitaria obbligatoria, nonché il fondo di riserva del governo. La riunione convocata da Zinaida Greceanii, alla quale hanno partecipato anche il governatore della regione di Gagauz, Irina Vlah e il sindaco di Chisinau, Ion Ceban, si è svolta nel contesto in cui Greceanii ha effettuato la scorsa settimana una visita a Mosca, ma il servizio stampa del Parlamento non ha fornito informazioni sulla visita. (segue) (Rob)