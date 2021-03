Speciale difesa: Egitto, legali Patrick Zaki, detenzione rinnovata per altri 45 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli avvocati di Patrick George Zaki, il giovane studente dell’Università Alma Mater di Bologna, in carcere dallo scorso febbraio 2020, sono stati informati oggi pomeriggio del rinnovo del periodo di detenzione dello studente per altri 45 giorni, un’altra volta. Lo riferisce un post pubblicato sulla pagina Facebook “Patrick Libero”. Si tratta di “una decisione che speravamo non giungesse, ma che comunque è arrivata, a distruggere in un attimo tutte le nostre speranze”, si legge. D’altro canto, “la madre di Patrick gli ha fatto visita oggi in prigione, lui ha chiesto della salute di suo padre appena lei è entrata nella stanza, ed era preoccupato perché non ha capito che cosa stava succedendo. Ha detto di aver intuito il quadro generale dalla difesa dei suoi avvocati di ieri, ma non ha avuto l’occasione di chiedere loro nulla. Dopo molte rassicurazioni da parte di sua madre ha cominciato a sentirsi meno angosciato”, prosegue il post. (Res)