Speciale difesa: Mulè, auguri alla Brigata Sassari per 106 anni di storia

- Per il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, "la ricorrenza del 106° anniversario della costituzione della Brigata 'Sassari' avvenuta il 1° marzo 1915 (data di fondazione dei due reggimenti storici, il 151° a Sinnai e il 152° a Tempio Pausania) rappresenta un momento estremamente simbolico per l'Esercito italiano. La Brigata 'Sassari' che fu la migliore unità italiana sul fronte della Grande guerra - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota -, incarna la viva testimonianza di valori come coraggio, eroismo e fedeltà alla bandiera, impegnata ancora oggi in molti teatri operativi internazionali, è protagonista di una storia centenaria che la annovera tra le Grandi unità delle Forze armate. Al comandante generale della Brigata Andrea Di Stasio e all'intera unità - conclude Mulè - i più sentiti auguri nel ricordo dei valorosi militari caduti in patria e nelle missioni all'estero". (Com)