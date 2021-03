Speciale difesa: Hong Kong, processo 47 attivisti, la difesa chiede la libertà su cauzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È ripresa nella tarda mattinata di oggi a Hong Kong, presso la Corte dei Magistrati di West Kowloon, l'udienza per i 47 attivisti filo-democratici arrestati il 28 febbraio, iniziata ieri e andata avanti per quasi 14 ore fino 3 del mattino. Lo riferisce il quotidiano digitale "Hong Kong Free Press". I pubblici ministeri chiedono che gli imputati siano tenuti in custodia per almeno tre mesi in attesa del processo ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino, mentre gli avvocati della difesa chiedono la libertà su cauzione. Alla fine dell'udienza di stanotte, quattro imputati sono stati ricoverati in ospedale per malori. Il caso giudiziario rappresenta l'iniziativa più significativa contro l'opposizione di Hong Kong ai sensi della legge sulla sicurezza e ha attirato forti critiche internazionali, da Stati Uniti, Regno Unito e altri Paesi. (Cip)