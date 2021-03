Speciale difesa: Arabia Saudita-Usa, rappresentante all’Onu su rapporto Khashoggi, "il caso è chiuso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante permanente dell’Arabia Saudita all’Onu, Abdallah al Mouallimi, ha commentato nuovamente il rapporto dell’intelligence Usa secondo cui l’erede al trono di Riad Mohammed bin Salman avrebbe “approvato” l’operazione che condusse all’omicidio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi, dicendo che il principe “ha accettato coraggiosamente la responsabilità morale, ha presentato gli accusati al sistema giudiziario” e “il caso è chiuso”. Al Mouallimi lo ha scritto ieri sera sul suo profilo Twitter. “Il rapporto della Cia è stato introdotto con grande chiasso come il rapporto che avrebbe chiarito e presentato solide prove per legare il principe Mohammed all’omicidio di Khashoggi”, si legge. “Il rapporto forniva tre punti a sostegno di quest’accusa. Primo, il principe deve aver saputo, perché controlla il sistema dell’intelligence. Se questo è un argomento valido, perché il presidente, vice presidente e segretario della Difesa (Usa) non sono stati ritenuti responsabili per i crimini di Abu Ghraib?”, ha scritto l’ambasciatore. “Secondo, il principe sarebbe ‘ossessionato’ dal catturare dissidenti sauditi e ricondurli a casa? Dov’è questo risucchio che riporta i dissidenti a casa? Sappiamo tutti di alcuni dissidenti che vivono all’estero comodamente e continuano a farlo, grazie all’intelligence straniera”, ha aggiunto. “Terzo, alcune persone responsabili del crimine compaiono sullo sfondo di fotografie con il principe Mohammed, e ciò implicherebbe ‘vicinanza’ a lui. Se così è questo è un punto a favore del principe, perché indica che anche coloro che sono stati ‘vicini’ a lui sono stati processati e condannati in tribunale. Il rapporto dunque è basato su ‘potrebbe’, ‘dovrebbe’ e ‘avrebbe’ e non si avvicina minimamente a provare l’accusa oltre ogni ragionevole dubbio”, ha concluso Al Mouallimi. (Res)