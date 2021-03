Speciale difesa: Marina militare, pubblicata la V edizione del “Glossario di diritto del mare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pubblicata e disponibile all’acquisto nello store editoria Marina Militare la V edizione rivista e aggiornata del “Glossario di Diritto Del Mare - Diritto e Geopolitica del Mediterraneo allargato”, che rappresenta in un solo volume la sintesi di Diritto del mare sotto gli aspetti giuridici, geopolitici e strategici. Lo riferisce un comunicato della Marina militare. Curato dall’ammiraglio in congedo Fabio Caffio, esperto di diritto internazionale marittimo, il Glossario arricchisce la “Biblioteca marittima nazionale” di uno strumento inaspettato e affascinante funzionale alla conoscenza di una realtà che sempre più spesso ci coinvolge e chiede di essere compresa. “Queste pagine contribuiranno ad accrescere e alimentare la consapevolezza di tutti in merito alle leggi, non eludibili, del mare, al rispetto che esso richiede e alle infinite opportunità ancora da cogliere e realizzare che l’unione di conoscenza e fantasia generano in ogni epoca”, così il capo Ufficio Immagine e Promozione della Marina militare, capitano di vascello Simone Battisti, responsabile dell’Editoria della Forza armata. Il Glossario è, in sostanza, un Manuale utile non solo a chi nel mare naviga, ma all’intera nostra comunità nazionale capace di dare al lettore una visione complessiva dei mari, in particolare di quelli del Mediterraneo e dei bacini adiacenti (definibili come Mediterraneo allargato), in una prospettiva geopolitica oltre che giuridica. (Com)