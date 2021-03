Senato: Maiorino (M5s), presto busto e ristampa discorsi di Angelina Merlin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista della Giornata internazionale della donna, "accogliendo anche le sollecitazioni di molte associazioni femminili, prima fra tutte, la Rete per la Parità, mi sono fatta portavoce di una duplice richiesta da portare alla presidente del Senato Elisabetta Casellati: dedicare una effige o un busto alla senatrice Angelina Merlin, prima donna eletta in Senato, e ristampare la raccolta dei suoi discorsi parlamentari". Lo afferma in una nota la senatrice del Movimento cinque stelle, Alessandra Maiorino. "Dalla presidente ho appreso con piacere che esiste già un progetto in tal senso e per questo la ringrazio: il busto della senatrice Merlin è stato commissionato, è pronto e attende solo di essere inaugurato non appena le condizioni epidemiche consentiranno una degna celebrazione. Per quanto riguarda la ristampa dei discorsi, ormai introvabili, la presidente Casellati ha accolto la richiesta e ha assicurato che se ne farà carico, prendendo l'impegno di renderli al più presto nuovamente disponibili. E' veramente ora che questo incredibile vuoto, l'assenza di un ricordo della prima senatrice e madre costituente, Lina Merlin, venga colmato. E' un fatto importante - conclude la parlamentare romana - che il Senato si impegni per la valorizzazione del contributo delle donne alla costruzione della nostra Repubblica e della nostra società". (Com)