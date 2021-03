Imprese: Colaninno (Piaggio), nel 2020 tenuta dei risultati, risposta efficace alla pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo Piaggio ha archiviato il 2020 con una sostanziale tenuta dei risultati, sia sui mercati europei, sia su quelli asiatici: nel complesso i dati hanno confermato l’efficacia della risposta del Gruppo alla pandemia che ha colpito l’economia mondiale. Così Roberto Colaninno, presidente e amministratore delegato del Gruppo Piaggio, presentando il progetto di bilancio 2020. “Il secondo semestre, rispetto al primo, è stato molto positivo: i ricavi sono incrementati dell’1,3 per cento, l’Ebitda del 10,1, il risultato operativo del 56,6, e l’utile netto ha segnato un incremento dell’82,3”, ha detto, aggiungendo che le vendite degli scooter e moto nel mondo sono incrementate del 20,7 per cento. “Al contempo la forte generazione di cassa, avuta anche grazie a un’attenta gestione del capitale circolante, ha permesso di realizzare una significativa riduzione del debito di oltre 125 milioni di euro negli ultimi 9 mesi del 2020”, ha concluso. (Com)