Germania: Merkel vuole prorogare blocco anti-Covid fino al 28 marzo (2)

- L'allentamento del lockdown dovrebbe accompagnarsi a un piano del governo federale per i test rapidi contro il coronavirus, che, tuttavia non dovrebbe essere attuato fino ad aprile. Per la sicurezza delle scuole e degli alunni, i Laender dovrebbero garantire che al personale e agli scolari vengano offerti fino a due test rapidi gratuiti a settimana, con il relativo certificato. Allo stesso modo, le aziende sarebbero obbligate a fornire fino a due esami gratis a settimana, comprensivi dell'esito. I test verrebbero effettuati da personale specializzato in centri appositi. Il costo di questa strategia verrebbe sostenuto dal governo federale. (Geb)