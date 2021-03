I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kenya: allarme Usa, possibili attacchi di al Shabaab nello spazio aereo keniota - L’Autorità federale per l’aviazione (Faa) degli Stati Uniti ha messo in guardia da possibili attacchi contro aerei nello spazio aereo keniota da parte del gruppo jihadista somalo al Shabaab. È quanto riferito da fonti della Faa citate dal quotidiano keniota “Business Daily Africa”. “La rotta che va da Kesom a Mogdu (quella considerata più a rischio) è una rotta più breve e diretta che collega Nairobi ai Paesi dell'Estremo Oriente, da qui la ragione per cui le compagnie aeree la preferiscono”, ha detto la fonte. “Il percorso alternativo è (quello che passa da) Nairobi, Addis Abeba e Gibuti. È un tragitto più lungo, viene utilizzato più carburante, il che significa più costi”, ha aggiunto la stessa fonte. Le rotte aeree coperte dall'avvertimento della Faa includono quelle che collegano Nairobi e i Paesi dell'Estremo Oriente come Dubai (Emirati Arabi Uniti), India e Cina, tra le altre destinazioni servite dalle principali compagnie aeree. Gli aerei che solcano le rotte passano sopra contee del Kenya orientale come Garissa, al confine con la Somalia. (segue) (Res)