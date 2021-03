I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Niger: leader di opposizione Amadou accusato di complotto per rovesciare il governo - Il leader di opposizione del Niger, Hama Amadou, è stato trasferito nel carcere nord-orientale di Filingué dopo aver trascorso circa 72 ore di custodia in una postazione di polizia con l'accusa di complotto finalizzato a rovesciare il governo. Lo riferisce "Rfi", ricordando che il leader del Movimento democratico nigerino per una federazione africana (Moden/Fa-Lumana) si è presentato spontaneamente venerdì scorso alla polizia giudiziaria di Niamey. L'oppositore, rientrato in Niger a novembre del 2019 in vista delle elezioni presidenziali del 2020-21, è accusato di essere all'origine dei disordini scoppiati dopo il secondo turno, in particolare dopo l'annuncio dell'esito del voto da parte della Commissione elettorale indipendente (Ceni) che ha dichiarato l'ex ministro dell'Interno Mohamed Bazoum vincitore delle elezioni con il 55,75 per cento dei voti davanti allo sfidante ed ex presidente Mahamane Ousmane, che ha ottenuto il 44,25 per cento dei voti. Amadou dovrà rispondere di una decina di capi di imputazione, fra cui quella di alimentare una "propaganda regionalista" e di essere implicato in un'organizzazione che cerca di rovesciare il governo al potere. Uno dei suoi avvocati, Boubacar Mossi, ha denunciato un accanimento da lui definito la "giustizia dei vincitori", sostenendo che il suo cliente non ha mai commentato i risultati delle elezioni provvisorie e che non è legalmente responsabile del partito a cui appartiene. Alle elezioni presidenziali, dopo che la sua candidatura è stata invalidata dalla Corte costituzionale, Hama Amadou ha sostenuto il candidato del Rinnovamento democratico e repubblicano (Rdr-Tchanji). (segue) (Res)