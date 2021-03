I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mozambico: Amnesty, centinaia di civili uccisi e torturati da insorti e forze di sicurezza a Cabo Delgado - Centinaia di civili in Mozambico sono stati uccisi illegalmente dal gruppo armato conosciuto localmente come al Shabaab, dalle forze di sicurezza governative e dalla compagnia militare privata sudafricana Dyck Advisory Group, assoldata dal governo. È l’accusa lanciata in un rapporto pubblicato oggi dall’organizzazione Amnesty International sul conflitto in corso nella provincia settentrionale di Cabo Delgado. Il rapporto, intitolato “What I Saw Is Death”: War Crimes in Mozambico's Forgotten Cape”, documenta gravi violazioni del diritto internazionale umanitario da parte di tutte le parti che hanno provocato morti, distruzioni e una crisi umanitaria diffusa che ha costretto più di mezzo milione di persone a fuggire, oltre a descrivere episodi diffusi di violenze contro i civili da parte dei miliziani, esecuzioni extragiudiziali e altre violazioni dei diritti umani da parte delle forze di sicurezza governative e attacchi indiscriminati da parte della società Dyck Advisory Group. “La popolazione di Cabo Delgado è intrappolata tra le forze di sicurezza del Mozambico, la milizia privata che combatte a fianco del governo e il gruppo armato di opposizione conosciuto localmente come al Shabaab, nessuno dei quali rispetta il loro diritto alla vita né le regole di guerra”, ha affermato Deprose Muchena, direttore regionale di Amnesty International per l'Africa orientale e meridionale. “Tutte e tre (le parti) hanno commesso crimini di guerra, provocando la morte di centinaia di civili. La comunità internazionale non è riuscita ad affrontare questa crisi poiché negli ultimi tre anni è sfociata in un conflitto armato in piena regola. Chiediamo a tutte le parti in conflitto di smettere immediatamente di prendere di mira i civili e al governo del Mozambico di indagare con urgenza sui crimini di guerra che abbiamo scoperto”, ha aggiunto. (Res)