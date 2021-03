I fatti del giorno – Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: strage di 30 migranti a Mizda, un arresto - Le autorità del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia hanno arrestato un uomo accusato dell'uccisione di 30 migranti, la maggior parte dei quali provenienti dal Bangladesh, avvenuta nel maggio del 2020 a Mazda, 160 chilometri a sud di Tripoli. Il ministro dell'Interno libico Fathi Bashagha ha descritto l'arresto come una "grande vittoria", affermando che "un crimine del genere non può rimanere impunito in Libia" e ha promesso che "i trafficanti di esseri umani verranno arrestati uno dopo l'altro". Il politico originario della "città-Stato" di Misurata ha annunciato in un comunicato di aver arrestato una persona sospettata dell'atroce vendetta contro i migranti, avvenuta lo scorso anno, e che ha provocato l'uccisione di 30 persone, la stragrande maggioranza delle quali provenienti dal Bangladesh. Il fatto risale al maggio 2020, quando 26 bengalesi e quattro africani erano stati uccisi nella città di Mizda (sud-ovest). Altre undici persone erano state ferite e portate nell’ospedale di Zintan per ricevere le cure. All'epoca dei fatti, la zona in questione era ritenuta strategica per tagliare le linee di rifornimento alle forze al generale Khalifa Haftar, il comandante dell’Esercito nazionale libico che ha cercato (senza successo) di conquistare la capitale. (segue) (Res)