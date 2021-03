I fatti del giorno – Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marocco: sospesi i contatti l'ambasciata di Germania a Rabat - Il Marocco ha deciso di "sospendere ogni forma di comunicazione" con l'ambasciata della Germania a Rabat, a causa di "profonde" discrepanze con Berlino in diversi dossier, tra cui la questione del Sahara, secondo fonti diplomatiche marocchine. Un funzionario del ministero degli Affari esteri marocchino ha confermato che il Regno vuole preservare i propri rapporti con la Germania, ma che la decisione è un monito per esprimere l’insoddisfazione su diverse questioni. Il funzionario ha sottolineato che nessun contatto avrà luogo a meno che non vengano fornite risposte alle domande, inclusa la posizione della Germania sulla questione del Sahara e l'esclusione di Rabat dai negoziati sul futuro della Libia. (segue) (Res)