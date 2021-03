I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: patriarca Rai, non ho proposto assemblea costituente - Il patriarca maronita del Libano, cardinale Bechara Rai, facendo appello a una conferenza internazionale sotto l’egida dell’Onu non ha “mai” fatto appello a una “conferenza fondativa” o un’assemblea costituente, ma alla neutralità del Libano, al ritorno alla Costituzione e all’accordo di Taif, che ha posto fine alla guerra civile nel Paese. In un discorso televisivo, il cardinale ha sottolineato che “tutta la classe politica è responsabile di ciò che è avvenuto al Libano”. Parlare di far cadere il sistema e il presidente della Repubblica è eccessivo, ha aggiunto Rai, sottolineando che “noi non sosteniamo queste richieste”. “La nostra richiesta essenziale, al momento, è che si tengano elezioni parlamentari l’anno prossimo, non vogliamo che il parlamento estenda la propria durata”, ha sottolineato il patriarca. (segue) (Res)