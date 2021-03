© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: tribunale israeliano condanna a due anni di carcere deputata palestinese - Un tribunale israeliano ha condannato a due anni di carcere Khalida Jarrar, deputata del Consiglio legislativo palestinese, parlamento dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), e membro del Fronte popolare per la liberazione della Palestina, già in detenzione dall’ottobre del 2019. Jarrar è stata condannata anche a pagare una multa di 4.000 shekel israeliani (circa 1.200 dollari). Secondo i media israeliani, essendo già stata in carcere per più di un anno la donna sconterà soltanto otto mesi di detenzione. La donna, 57 anni, è stata fermata il 31 ottobre 2019 durante una campagna di arresti eseguita dalle forze di sicurezza israeliane contro attivisti del Fronte popolare, a seguito dell’uccisione di una giovane donna israeliana presso Ramallah, in Cisgiordania. Il movimento è considerato un’organizzazione terroristica da Israele, Stati Uniti e Unione europea, e in precedenza la deputata era stata arrestata altre volte. “La Corte militare della Giudea ha condannato Khalida Jarrar, su sua stessa confessione, per il reato di aver ricoperto cariche nel Fronte popolare per la liberazione della Palestina dal 2016 fino al suo arresto nel 2019”, afferma un comunicato dell’esercito di Israele. (segue) (Res)