Difesa: Egitto, Sudan firmano oggi un accordo di cooperazione militare

- Egitto e Sudan firmeranno oggi un accordo per la cooperazione militare a Khartum. Lo riferisce l’emittente "Sky News Arabia". La firma dell’accordo avverrà nell’ambito della settima riunione del Comitato militare misto. Ieri il capo di Stato maggiore delle forze armate egiziane, il generale Mohamed Farid, si è recato nella capitale sudanese per presiedere la parte egiziana durante le riunioni del comitato militare. La riunione giunge nel pieno delle tensioni tra Etiopia e Sudan nella regione di al Fashaqa, situata al confine tra i due Paesi. L’aerea è dal 1995 sotto il controllo delle milizie Amhara, tollerate dal governo etiope, e dove contadini etiopi coltivano ormai da decenni terre rivendicate dal Sudan. La visita del generale Farid a Khartum avviene in contemporanea con la missione al Cairo della ministra degli Esteri del Sudan Mariam al Sadeq al Mahdi, che vedrà al centro le relazioni bilaterali sulle questioni di interesse comune, tra cui gli sviluppi della Grande diga della rinascita etiope (Gerd).(Cae)