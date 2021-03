© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Myanmar: ministri Esteri Asean si riuniscono per discutere la crisi - I ministri degli Esteri dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) si riuniranno oggi, 2 marzo, per un incontro straordinario teso a discutere la crisi in atto nel Myanmar, dove le forze armate hanno preso il potere con un golpe il primo febbraio scorso. L'incontro di oggi punta ad arginare le violenze, culminate lo scorso fine settimana nella morte di decine di manifestanti, e ad aprire un canale di dialogo con la giunta militare per tentare di placare la crisi politica. Nella mattinata di oggi le strade di Yangon e delle maggior città dle Myanmar sono parse generalmente tranquille, anche se i manifestanti anti-giunta hanno annunciato ulteriori proteste nei prossimi giorni. Ieri la polizia ha fatto uso di lacrimogeni e granate stordenti per disperdere centinaia di manifestanti, in concomitanza con la prima udienza del processo a carico del consigliere di Stato deposto, Aung San Suu Kyi. In un videomessaggio trasmesso dalle reti televisive nazionali, il capo della giunta, generale Min Aung Hlaing, ha imputato le proteste e le violenze a "istigatori", ed ha avvertito che i dipendenti pubblici che rifiutano di tornare al lavoro verranno perseguiti. (segue) (Res)