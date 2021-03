© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Polonia: Xi a omologo Duda, enorme potenziale di cooperazione economica e commerciale - La Cina ha sempre attribuito grande importanza allo sviluppo delle relazioni con la Polonia, che è partner strategico globale, ed è pronta a espandere ulteriormente la cooperazione. Lo ha dichiarato il presidente cinese, Xi Jinping, durante la conversazione telefonica avuta ieri con l'omologo polacco Andrzej Duda, incentrata soprattutto sulla possibile fornitura di vaccini cinesi al Paese europeo, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa ufficiale "Xinhua". "Dallo scoppio della pandemia, Cina e Polonia si sono e aiutate a vicenda e impegnate nella cooperazione, nella prevenzione e nel controllo dell'epidemia, nonché nella ripresa del lavoro e della produzione. Nella situazione attuale, Cina e Polonia dovrebbero rafforzare la comunicazione strategica, approfondire la cooperazione pragmatica e affrontare congiuntamente rischi e sfide. La Cina è disposta a collaborare con la Polonia per facilitare uno sviluppo stabile e sostenibile dei legami bilaterali nel nuovo anno", ha affermato Xi. Il leader cinese ha aggiunto che la Cina intende ripristinare gli scambi tra i due popoli attraverso i viaggi in modo sicuro e ordinato. Xi ha sottolineato che durante la pandemia, il numero e il carico di treni merci Cina-Europa che viaggiano da e verso la Polonia hanno raggiunto livelli record; ciò riflette l'elevata interdipendenza tra le catene di approvvigionamento e le catene industriali in Cina, Polonia e nell'Unione europea (Ue) e dimostra un enorme potenziale di cooperazione economica e commerciale tra le due parti. "La Cina spingerà per maggiori importazioni di prodotti agricoli e alimentari di qualità dalla Polonia attraverso la creazione di meccanismi pertinenti nell'ambito del quadro di cooperazione dei Paesi dell'Europa centrale e orientale" (Ceec), ha affermato Xi, aggiungendo che il completamento dei negoziati tra Cina e Ue l'accordo di investimento aprirà uno spazio più ampio per la cooperazione fra Pechino e Varsavia. (segue) (Res)