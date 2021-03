Ue: Commissione, allerta su prodotti pericolosi, nel 2020 il 9 per cento legato al Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha pubblicato oggi la relazione annuale sul Safety Gate, il sistema Ue di allerta rapido che contribuisce a eliminare dal mercato i prodotti non alimentari pericolosi. Dalla relazione risulta che il numero di interventi delle autorità in seguito ad allerta cresce ogni anno, con una punta di 5.377 nel 2020 rispetto ai 4.477 nel 2019. Il 9 per cento degli allerta lanciati nel 2020 riguarda prodotti connessi al Covid 19, perlopiù mascherine di protezione non adatte allo scopo. Altri esempi di prodotti pericolosi connessi al Covid 19 segnalati sul Safety Gate sono i disinfettanti contenenti sostanze chimiche tossiche, come il metanolo che può causare cecità o persino la morte in caso di ingestione, o sanitizzanti UV che hanno esposto gli utilizzatori a forti radiazioni causando irritazioni cutanee. (segue) (Beb)