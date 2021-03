Ue: Commissione, allerta su prodotti pericolosi, nel 2020 il 9 per cento legato al Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vigilanza si è concentrata sui prodotti connessi al Covid che sono diventati indispensabili per tutti i consumatori: nel 2020 vi sono stati infatti 161 allerta su mascherine, 3 su tute di protezione specifiche, 13 su disinfettanti per le mani e 18 su lampade UV spacciate per sterilizzatrici. Gli allerta nel sistema continuano anche nel 2021. L'anno scorso, le autorità dei 31 paesi partecipanti alla rete Safety Gate (Stati membri dell'Ue più Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Regno Unito) hanno scambiato grazie al sistema, in totale, 2.253 allerta su misure adottate contro prodotti pericolosi, dando seguito alle segnalazioni con 5.377 interventi: un aumento di oltre il 20 per cento rispetto al 2019. Secondo la relazione di oggi, la categoria di prodotti più segnalata sono i giocattoli (27 per cento delle segnalazioni totali), seguita dai veicoli a motore (21 per cento) e dagli apparecchi e dispositivi elettrici (10 per cento). (segue) (Beb)