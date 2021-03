Ue: Commissione, allerta su prodotti pericolosi, nel 2020 il 9 per cento legato al Covid (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In genere le segnalazioni più frequenti riguardano i prodotti che causano lesioni ai bambini (fratture o traumi, 25 per cento), seguiti dai componenti chimici nei prodotti (18 per cento) e dai rischi di soffocamento (12 per cento). La Commissione ha sottolineato che, rispetto all'anno scorso un maggior numero di mercati online si impegna a migliorare la sicurezza dei prodotti che vendono. Ieri due nuovi firmatari hanno aderito all'iniziativa Impegno per la sicurezza dei prodotti (Product Safety Pledge): Joom e Etsy, impegnandosi a verificare che i prodotti figuranti sul Safety Gate non siano in vendita sui rispettivi siti web e a intervenire rapidamente se le autorità nazionali segnalano loro prodotti pericolosi che dovrebbero essere ritirati.La Commissione ricompensa le imprese che fanno uno sforzo in più per proteggere i consumatori con il premio Ue per la sicurezza dei prodotti. L'edizione di quest'anno, aperta ieri alle candidature, verte su iniziative intese a proteggere in particolare i consumatori vulnerabili e sull'uso di nuove tecnologie per migliorare la sicurezza dei prodotti di consumo. Il termine per la presentazione delle candidature è il 30 aprile. (Beb)