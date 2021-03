Covid: Covax, attesa oggi la consegna delle prime 3,92 milioni dosi di vaccino in Nigeria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nigeria riceverà oggi 3,92 milioni di dosi dei vaccini AstraZeneca contro il Covid-19 nell’ambito dell’iniziativa globale Covax, volta a garantire due miliardi di dosi di vaccini ai Paesi a basso reddito entro la fine del 2021. Lo riferisce la stampa locale, secondo cui i vaccini – prodotti dal Serum Institute of India – dovrebbero arrivare nella capitale Abuja nella mattinata di oggi. Il Paese riceverà un totale di 16 milioni di dosi del vaccino che verranno consegnate in lotti nell'arco di mesi. Secondo quanto reso noto dall’Agenzia per lo sviluppo della salute primaria della Nigeria, gli operatori sanitari in prima linea saranno tra i primi a ricevere le dosi. Il governo prevede di vaccinare almeno il 70 per cento della popolazione di età pari o superiore a 18 anni in quattro fasi entro due anni. La Nigeria è il terzo Paese africano a ricevere vaccini dal meccanismo Covax dopo Ghana e Costa d’Avorio. Ieri sono iniziate in Ghana e Costa d'Avorio le prime campagne di vaccinazione contro il Covid-19 in Africa nell'ambito dell'iniziativa Covax, lanciata dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). (segue) (Res)