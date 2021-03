Covid: Covax, attesa oggi la consegna delle prime 3,92 milioni dosi di vaccino in Nigeria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Queste campagne, si legge in un comunicato congiunto dei partner responsabili dell'iniziativa, sono tra le prime a utilizzare le dosi fornite dall'Advanced Market Commitment (Amc) della Gavi Covax Facility, il meccanismo di finanziamento della Covax Facility per fornire vaccini sovvenzionati dai donatori ai Paesi a basso reddito. Covax, l'azione globale per accelerare lo sviluppo e l'accesso ai vaccini contro il Covid, è co-guidata da Coalizione per l'innovazione in materia di preparazione alle epidemie (Cepi) Alleanza globale dei vaccini (Gavi), e Oms in collaborazione con l'Unicef, la Banca mondiale, i produttori, le organizzazioni della società civile e altri. Le consegne segnano l'inizio di quello che sarà il più grande, più rapido e complesso lancio globale di vaccini nella storia. In totale, Covax mira a consegnare almeno 2 miliardi di dosi di vaccini contro il Covid-19 entro la fine del 2021, di cui almeno 1,3 miliardi alle 92 economie (a basso e medio reddito) ammissibili al sostegno attraverso il Covax Amc. Le dosi di Covax finora sono state consegnate dal Serum Institute of India a India, Ghana e Costa d'Avorio, mentre Pfizer-BioNTech ha consegnato dosi alla Repubblica di Corea. Altre consegne da parte di questi due produttori sono previste nei prossimi giorni, con 11 milioni di dosi in totale che dovrebbero essere consegnate nei prossimi sette giorni. (Res)