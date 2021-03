Covid: Antonelli (Cts), varianti non sono più aggressive verso i giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le varianti non sono più aggressive” verso i giovani, “ma in virtù di alcune loro caratteristiche c’è una circolazione maggiore, quindi vengono ad essere interessate anche quelle fasce di età che precedentemente, durante la prima ondata, sono state colpite in modo più contenuto. Dire che questo si esprima in una maggiore gravità o aggressività è un’altra cosa”. Lo ha detto a SkyTg24, Massimo Antonelli, direttore dell'unità di Anestesia e rianimazione del Policlinico Gemelli di Roma e componente del Comitato tecnico-scientifico (Cts). (Rin)