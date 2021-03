Azerbaigian: Standand&Poor’s, debito commerciale a 9,5 miliardi a fine 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Standand&Poor’s prevede che il debito commerciale dell'Azerbaigian alla fine del 2021 sarà pari a 9,5 miliardi di dollari. Si tratta di un aumento rispetto al 2020, quando questo indicatore era pari a 9 miliardi di dollari. Pertanto, secondo le aspettative, il debito commerciale del Paese aumenterà del 5,6 per cento. S&P osserva che il debito commerciale dell'Azerbaigian ha rappresentato il 63,2 per cento del debito totale del paese nel 2020. Il 97,7 per cento del debito statale è stato debito a tasso fisso a lungo termine, il 2,3 per cento a breve termine. Il 57,9 per cento del debito totale del Paese è in valuta estera. Inoltre, il 36,9 per cento del debito totale ricade sulla quota del debito multilaterale. (Rum)