Algeria-Francia: Tebboune, “la nostra memoria storica non è una merce di scambio”

- Il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, ha affermato in un'intervista ai media locali che "i rapporti tra Algeria e Francia sono attualmente buoni", ma ha sottolineato che gli algerini "non rinunceranno mai alle loro rivendicazioni storiche". Tebboune ha aggiunto nell'intervista trasmessa dalla televisione di Stato che "i buoni rapporti non andranno a scapito della storia e della memoria (...) quello che ha fatto il colonialismo non è cosa facile (da superare)", commentando il rapporto presentato dallo storico francese Benjamin Stora al presidente francese Emmanuel Macron sul cosiddetto dossier “della memoria comune” tra Francia e Algeria. "Non rinunceremo mai alla nostra memoria e non la useremo mai per negoziare", ha aggiunto Tebboune. Nel luglio 2020, Macron ha incaricato Stora, uno degli esperti francesi più preparati nella storia moderna algerina, nato peraltro in Algeria, di preparare un "rapporto preciso e corretto" sul colonialismo francese nel Paese nordafricano e la guerra che si è conclusa con l'indipendenza dell'Algeria nel 1962, un episodio molto doloroso nella memoria delle famiglie di milioni di francesi e algerini. (segue) (Ala)