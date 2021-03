Algeria-Francia: Tebboune, “la nostra memoria storica non è una merce di scambio” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto che Stora ha presentato a Macron il 20 gennaio continua a suscitare molte polemiche e critiche in Francia e Algeria, anche perché l’Eliseo non ha raccolto l’invito alla Francia di scusarsi per i crimini commessi durante 132 anni di colonialismo (1830-1962). Tebboune ha sottolineato che Macron ha già compiuto un passo importante con la restituzione dei teschi di 24 algerini uccisi dal colonialismo francese durante l'invasione dell'Algeria all'inizio del XIX secolo. Tebboune ha detto: "Penso che riavere i teschi sia un passo simbolico perché i francesi si erano precedentemente rifiutati di consegnarli". Il capo dello Stato ha anche ricordato che "il presidente francese ha dichiarato in una delle sue interviste che il colonialismo è un crimine contro l'umanità". (Ala)