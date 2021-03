Imprese: Intesa Sanpaolo premiata come Istituzione finanziaria innovativa del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo è l’"Istituzione Finanziaria innovativa dell’anno 2020": il riconoscimento è stato assegnato da AIFIn, principale think tank italiano sull'innovazione finanziaria, nell’ambito del premio AIFIn "Financial Innovation-Italian Awards". Scopo di AIFIn - si legge in una nota - è promuovere il ruolo dell’innovazione nel settore bancario, assicurativo e finanziario e di evidenziare di anno in anno la capacità degli intermediari di guidare o anticipare i cambiamenti del mercato, attivando iniziative innovative e di stimolo per l’intero settore di riferimento. Non è l’unico riconoscimento ottenuto da Intesa Sanpaolo: nel corso della XVII edizione del Convegno AIFIn - Financial Innovation Day, sono stati ben otto i progetti del Gruppo che hanno ottenuto il miglior piazzamento, al primo e al secondo posto, nelle diverse categorie del premio. Anche in un contesto economico e sociale complicato e non prevedibile, come quello provocato dalla pandemia da Covid-19, Intesa Sanpaolo ha confermato e rilanciato la propria vocazione all’innovazione, mettendola al servizio di nuove modalità di approccio e di relazione con i propri clienti, imprese e famiglie, cogliendo tutte le opportunità offerte dalla tecnologia e dalla digitalizzazione e promuovendo lo sviluppo di iniziative e progetti per la sostenibilità, ispirate ai valori e ai principi fondanti dell'ESG (Environment, Social, Governance).(Com)