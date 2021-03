Slovacchia: Covid, critiche nella maggioranza dopo l'acquisto del vaccino russo Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima defezione nella maggioranza slovacca dopo l'acquisto del vaccino russo anti Covid Sputnik V. Come riferisce il quotidiano "Sme", il deputato di Za ludi ed ex ambasciatore slovacco presso la Nato Tomas Valasek, critico per la decisione del governo, ha deciso di lasciare la coalizione e il suo posto nella commissione parlamentare Affari europei. Valasek resterà tuttavia in Parlamento come deputato indipendente. La sua fuoriuscita dalla coalizione avviene dopo quella di alcuni giorni fa di un collega di partito, il sindaco di Hlohovec Miroslav Kollar, anch'egli critico nei confronti della gestione della pandemia di coronavirus da parte del governo. Valasek ha indicato come motivo della sua scelta una serie di ragioni: "Voli militari segreti, vaccini russi non verificati, intermediari misteriosi vicini a Vladimir Putin". Secondo lui la coalizione al governo è composta da forze politiche che sono state votate un anno fa per mettere fine "al corteggiamento degli estremismi della politica europea" e "riportare il Paese tra le nazioni normali e rispettate dell'Occidente" e non per unirsi "all'albo del disonore" a cui ascrive l'Ungheria. Valasek ha chiesto anche le dimissioni del ministro della Sanità, Marek Krajci. (segue) (Vap)