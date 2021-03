Slovacchia: Covid, critiche nella maggioranza dopo l'acquisto del vaccino russo Sputnik V (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Critiche sono arrivate anche dalla leader di Za ludi, Veronika Remisova, che ha parlato di un procedimento "assurdo". "L'acquisto di vaccini è una competenza del ministero della Sanità e se ne assume la piena responsabilità, così come delle conseguenze", ha detto, aggiungendo che non è corretto vaccinare gli slovacchi con un vaccino non autorizzato dall'Agenzia europea per i medicinali (Ema). Si tratta di un approccio che rischia di danneggiare e rendere opaco il sistema di vaccinazione nazionale. "Siamo dispiaciuti dell'addio di Valasek", ha affermato Remisova. Anche Libertà e solidarietà (Sas) vorrebbe che lo Sputnik V fosse utilizzato non prima di una valutazione positiva dell'Ema o almeno dell'Istituto statale per il controllo dei farmaci (Sukl), secondo quanto affermato dal portavoce Ondrej Sprlak. "Sta alla gente decidere se vaccinarsi, ma il modo in cui questo vaccino è arrivato è singolare", ha continuato. A parlare è stato anche il ministro degli Esteri, Ivan Korcok, per il quale la presenza del premier all'arrivo della fornitura ieri sera è "inappropriata". "Nessuno nel governo ha mai pensato di accogliere l'arrivo di vaccini dall'estero. Lo Sputnik V non è nemmeno registrato in Unione europea e questa attenzione politica nei suoi confronti è inappropriata", ha dichiarato. (segue) (Vap)