Slovacchia: Covid, critiche nella maggioranza dopo l'acquisto del vaccino russo Sputnik V (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente del Consiglio nazionale e leader di Sme Rodina, Boris Kollar, le critiche a una soluzione "non standard" sono comprensibili, ma non va dimenticato che ci sono ritardi nella consegna degli altri vaccini che rischiano di compromettere la campagna vaccinale. "Lo Sputnik V è già stato inoculato a migliaia di persone nel mondo e crediamo fermamente che le persone interessate a questo vaccino debbano avervi accesso anche in Slovacchia", ha detto la portavoce di Kollar, Michaela Jurcova. Accoglie sicuramente con favore questa mossa il partito di opposizione Direzione-socialdemocrazia (Smer-Sd), il cui portavoce, Jan Mazgut, ha detto che "non si possono fare giochi geopolitici per tutelare la vita e la salute". "E' giusto che chi vuole vaccinarsi scelga con quale vaccino farlo. Smer-Sd è convinto che la sua pressione costante abbia contribuito all'acquisto dello Sputnik V e ringrazia la Russia per la flessibilità", ha continuato. Voce-Socialdemocrazia (Hlas-Sd) ha parlato invece di una soluzione emergenziale e della necessità di mantenere una volontarietà della vaccinazione. (Vap)