Albania: presidente Meta, pronto a dimettermi se Socialisti vincono elezioni senza rubare

- Se il Partito socialista albanese riuscirà ad ottenere 71 seggi in Parlamento dopo le elezioni del 25 aprile il presidente Ilir Meta si dimetterà. E' quanto affermato dallo stesso Meta all'emittente televisiva "News 24", precisando che ciò avverrà se i socialisti guidati dall'attuale premier Edi Rama otterranno la maggioranza assoluta in Parlamento "senza rubare nemmeno un voto". Meta ha spiegato che in tal caso lui diventerà il leader dell'opposizione. Il presidente albanese ha invitato tutti gli attori politici a "non rubare voti" in quanto "finiranno in prigione". "Il popolo albanese proteggerà con i loro voti la democrazia", ha auspicato Meta inviando un ammonimento a "coloro che violano la Costituzione" sul rischio di finire in carcere. Nel corso dell'intervista Meta ha infine accusato Rama di aver violato l'accordo sugli emendamenti al codice elettorale raggiunto lo scorso 5 giugno tra maggioranza e opposizione. (segue) (Alt)