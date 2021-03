Albania: presidente Meta, pronto a dimettermi se Socialisti vincono elezioni senza rubare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialista del premier Edi Rama è la prima forza politica in termini di consensi in Albania con il 44,9 per cento, secondo quanto emerge da un sondaggio condotto da "EuroNews Albania" e "Mrb" in vista delle elezioni parlamentari del 25 aprile. I consensi dei socialisti albanesi sono tuttavia in calo rispetto al 49,1 per cento del precedente sondaggio di alcune settimane fa. A guadagnare alcuni punti nei consensi è invece il maggiore schieramento dell'opposizione, il Partito democratico guidato da Lulzim Basha, che si conferma come seconda forza politica dell'Albania con il 37,1 per cento. Il calo rispetto al precedente sondaggio, che la dava poco sopra il 20 per cento, la terza forza politica in Albania, ovvero il Movimento socialista per l'integrazione (Lsi) guidato da Monika Kryemadhi, moglie del presidente Ilir Meta. Il Partito socialista del premier Rama è al governo in Albania dal 2013, essendo stato riconfermato anche nelle elezioni del 2017. (segue) (Alt)