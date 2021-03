Albania: presidente Meta, pronto a dimettermi se Socialisti vincono elezioni senza rubare (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partiti albanesi Pd e Lsi puntano inoltre a portare fuori dal Paese "il clientelismo" ed a far cessare "la collaborazione tra governo con le oligarchie e la criminalità". Altro punto chiave del programma congiunto dei due partiti dell'opposizione è quello di raggiungere tutte le condizioni per l'avvio effettivo dei negoziati di adesione all'Ue "rimuovendo ogni ostacolo" creato dall'attuale governo in questo percorso. "Ripristinare lo stato di diritto e liberare lo Stato dalla cattura", si legge in un altro punto del programma dell'opposizione, che punta anche a frenare il fenomeno dell'emigrazione ed il suo impatto a livello demografico creando nuove opportunità di lavoro per i giovani in patria. (Alt)