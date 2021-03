Spagna: il ministero dell'Università eliminerà il formato di laurea 3+2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha deciso che tutti i titoli universitari in Spagna dureranno quattro anni, tranne gli studi sanitari o tecnici, e che i master dureranno uno o due anni. Il ministero dell'Università di Madrid ha preparato la nuova bozza di decreto che vuole mettere fine alla laurea 3+2. Le tasse universitarie per i master in Spagna (che vanno da 590 euro a 2.800 euro) sono molto più costose di quelle per i corsi di laurea di primo livello e per questo molti studenti sono stati reticenti nello specializzarsi. Il nuovo decreto consolida la formula 4+1 (quattro anni di laurea e un anno di master). Secondo il ministero delle Università finché il prezzo dei master non sarà ridotto (le quote di iscrizione sono decise dai governi autonomi) un corso post-laurea di due anni ostacola lo sviluppo professionale di coloro che hanno meno risorse. (Spm)