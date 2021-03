Credito: Sabatini (Abi), banche svolgono ruolo fondamentale per preparare ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le banche stanno svolgendo un ruolo fondamentale sia nella fase della gestione dell’emergenza sia per preparare la ripresa, ma affinché ciò sia possibile occorre che anche il quadro regolamentare di vigilanza sulle banche continui a sostenere l’attività di erogazione del credito”. Lo ha detto il direttore generale dell'Associazione bancaria italiana (Abi), Giovanni Sabatini, in audizione nelle commissioni Bilancio e Politiche Ue del Senato sul piano di ripresa e resilienza. “Quindi – ha aggiunto – nel perseguire l’obiettivo di stabilità”, è necessario che “tenga anche conto dell’obiettivo della crescita economica, e non riduca l’efficacia dell’azione delle banche". (Rin)