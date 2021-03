Ucraina: Medvedchuk, nessuna prova a sostegno delle sanzioni nei miei confronti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio di sicurezza ucraino non ha ancora fornito al pubblico le prove sulla base delle quali sono state imposte delle sanzioni contro il direttore del consiglio politico del partito Piattaforma di opposizione-Per la vita, Viktor Medvedchuk. È quanto denunciato dall'esponente politico dell'opposizione, secondo cui non gli sarebbe stato inoltre consegnato alcun documento. "Attualmente, il Servizio di sicurezza è impegnato nella falsificazione di dati e prove", ha dichiarato in un'intervista a vari media internazionali. (Rum)