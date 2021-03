Antitrust: avviata rilevazione per valutare l'impatto del Rating di legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di avviare una rilevazione per valutare l'impatto concreto del Rating sull'attività delle imprese che ne sono in possesso e sul mercato in generale. Il questionario - si legge in una nota - sarà inviato a tutte le oltre 8.000 imprese che hanno ottenuto o rinnovato il Rating di legalità negli ultimi due anni. La raccolta dei dati si propone, in particolare, di registrare e misurare i benefici che le imprese hanno ottenuto grazie al possesso del Rating, così come di individuare gli eventuali ostacoli al loro conseguimento. I risultati potranno essere utilizzati per valutare l'adozione di iniziative che puntino a rafforzare l'istituto e la sua efficacia. Il Rating di legalità continua a riscontrare sempre maggiore interesse tra le imprese. Nel 2020, infatti, l'Autorità ha concluso circa 4.600 procedimenti in materia di Rating, con un incremento del 12 per cento circa rispetto al 2019, a conferma di un trend in costante crescita. (segue) (Com)