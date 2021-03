Antitrust: avviata rilevazione per valutare l'impatto del Rating di legalità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità ricorda che il Rating di legalità è un istituto premiale: oltre ad irrobustire la reputazione degli operatori economici che lo conseguono, dà diritto alle imprese virtuose di ottenere benefici quando richiedono finanziamenti pubblici o bancari e quando partecipano a procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici. Secondo l'Antitrust è importante, soprattutto nell'attuale periodo di crisi economica, che tutti i benefici astrattamente disponibili per le società che hanno ottenuto il Rating si esplichino per intero, valorizzando gli operatori economici che si distinguono sotto il profilo della compliance aziendale e dello sviluppo di una cultura d'impresa fondata su principi etici. (Com)