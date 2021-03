Energia: SK Group investirà 16 miliardi di dollari nell'idrogeno entro il 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato sudcoreano SK Group ha annunciato oggi, 2 marzo, un piano per l'investimento di 18.500 miliardi di won (16,5 miliardi di dollari) in cinque anni, per la creazione di una industria energetica dell'idrogeno in Corea del Sud. Il piano prevede un investimento di 5.300 miliardi di won entro il 2025 per realizzare in Corea del Sud la base di produzione dell'idrogeno più grande al mondo, con un output annuo di 250mila tonnellate di idrogeno "ecocompatibile" sintetizzato dal gas naturale liquefatto, con la rimozione del diossido di carbonio. Lo scorso anno la Corea del Sud ha presentato il proprio "Green New Deal", un piano articolato per porre la sostenibilità ambientale e il cambio di paradigma energetico al centro della ripresa economica post-pandemia. (Git)