Scuola: Vacca (M5s), chiusure in zona arancione non giustificabili

- "E' impensabile che si sacrifichi ancora una volta la didattica in presenza in una strategia di contenimento dei contagi che però prevede negozi e centri commerciali aperti. L'istruzione dei nostri figli non è un'attività che si può ristorare: la dad deve essere l'ultima opzione sul tavolo laddove tutto il resto è già stato chiuso". Lo afferma, in una nota, Gianluca Vacca, capogruppo del M5s in commissione Cultura a Montecitorio. "Le varianti del virus hanno comprensibilmente prodotto un inasprimento delle misure sulla scuola nel nuovo Dpcm, prevedendone la chiusura in zona rossa per tutti gli ordini e gradi - continua -. Qui l'azione di governo dovrà dimostrarsi efficace nel prevedere adeguati sostegni, come congedi e bonus baby sitter, per le famiglie. Nelle altre zone, però, chiudere non troverebbe giustificazione, a meno che non si parli di casi molto specifici e circoscritti". (segue) (com)