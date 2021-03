Scuola: Vacca (M5s), chiusure in zona arancione non giustificabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal presidente Draghi, che ha già detto di voler dare priorità all'istruzione, ci aspettiamo che segua il principio per cui le scuole siano le ultime a chiudere e le prime a riaprire durante questa pandemia - sottolinea Vacca -. Tale principio dovrà essere rispettato anche a livello locale e regionale: strategie in contrasto con quanto stabilito a livello nazionale, come quelle a cui abbiamo assistito in questi mesi, non fanno altro che danneggiare doppiamente gli studenti, aumentando le disuguaglianze. Da un anno i nostri giovani subiscono i danni, sia educativi che in termini di benessere psico-fisico, di chiusure non sempre necessarie. Proprio ieri il presidente dei pediatri italiani Alberto Villani è tornato a ribadire il prezzo altissimo che stanno pagando: aumentano i disturbi psicosomatici, l'ansia, l'insonnia, malesseri di tipo neuropsichiatrico. Questo quadro non può essere trascurato, salvaguardiamo il più possibile i diritti di queste generazioni", conclude Vacca. (com)